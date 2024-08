Mercedes ontkent hardnekkige geruchten over exit Hamilton

Lewis Hamilton staat aan de vooravond van zijn laatste seizoenshelft in dienst van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stapt na dit seizoen over naar Ferrari. Andrew Shovlin erkent dat Hamiltons toekomst er bij Mercedes-succes anders uit had gezien, maar hij ontkent dat dit de reden is dat de Brit vertrekt.

Hamilton zorgde afgelopen winter voor een schok. De Brit onthulde namelijk dat hij per 2025 voor Ferrari gaat rijden, en dat hij dus afscheid gaat nemen van zijn geliefde Mercedes. Hamilton is nu bezig aan een soort afscheidstournee, en hij doet het zeker niet slecht. Na twee mindere seizoenen in de Formule 1 kan hij nu eindelijk weer winnen met Mercedes, en dat is goed voor zijn zelfvertrouwen.

Veel mensen denken namelijk dat Hamiltons aanstaande vertrek wordt veroorzaakt door de tegenvallende performance van Mercedes. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin probeert dat te ontkennen in gesprek met de internationale media: "Ik denk dat het moeilijk zou zijn geweest voor Lewis om nee te zeggen als we wereldtitels hadden gewonnen. Ik denk echter dat zijn belangrijkste redenen niet noodzakelijk te maken hebben met de prestaties van onze auto. Hij wil overduidelijk nog een nieuw hoofdstuk schrijven in zijn loopbaan na een succesvolle periode bij Mercedes. Hij moet dat ook liever vroeger dan later doen gezien zijn leeftijd."