Villeneuve voorspelt emotionele rollercoaster voor Hamilton

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste maanden in dienst van Mercedes. Na dit jaar ruilt hij het zilver in voor het scharlakenrood van Ferrari. Jacques Villeneuve is benieuwd hoe Hamilton om zal gaan met die situatie, hij voorspelt een emotionele rollercoaster.

Hamilton kondigde zijn opvallende overstap afgelopen winter aan. Het nieuws zorgde voor een schokgolf, en er wordt nog steeds veelvuldig over gesproken. Hamilton begint momenteel steeds beter in vorm te komen, en hij won dit jaar al in Silverstone en België. Op Spa kreeg hij de zege in zijn schoot geworpen na de diskwalificatie van George Russell. Dat neemt echter niet weg dat hij steeds beter presteert.

Het is nu vooral de vraag hoe Hamilton het gaat doen in dienst van Ferrari. Ook enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve denkt er veel over na. In gesprek met InstantCasino wordt Villeneuve gevraagd of Hamilton de druk bij Ferrari wel aankan: "Het zal een emotionele rollercoaster worden bij Ferrari. Lewis lijkt er emotioneel te zijn tijdens het rijden, zowel in goede als in slechte tijden. Dat lijkt hem ook wel te beïnvloeden. In Silverstone kon je zien dat hij op dreef was en dat hij echt in de zone zat. Hij zat al een tijdje niet meer zo in de zone. In elk seizoen heeft hij ups en downs gehad, maar hij heeft nog nooit zo'n seizoen gehad als Max Verstappen. Hij heeft altijd schommelingen in zijn humeur. Misschien twijfelt hij aan zichzelf, maar dat weet ik niet."