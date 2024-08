Verstappen denkt niet aan titel: "Zoiets is niet makkelijk"

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn momenteel niet meer zo dominant als ze in de voorgaande jaren waren. De Nederlander ziet dat de concurrentie steeds dichterbij komt, en hij stelt zijn verwachtingen bij. Hij wil dan ook nog niet denken aan een nieuwe wereldtitel.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij begon ijzersterk aan het seizoen, maar in mei kon de concurrentie het gat dichtrijden. Verstappen wist nog races te winnen, maar dat kwam meer door zijn eigen kracht in plaats van de snelheid van Red Bull. Toch voert hij nog altijd het kampioenschap aan, met een aardige voorsprong op Lando Norris.

Norris

Norris wordt dan ook gezien als de grootste uitdager van Verstappen in het wereldkampioenschap. Het kan een spannend gevecht worden, en door F1 TV wordt Verstappen gevraagd hoe hij in dit duel staat: "Er is natuurlijk nog een erg lange weg te gaan. Er kan nog een heleboel gaan gebeuren. Het gat is natuurlijk vrij groot, maar ik weet dat wij vanuit onze kant een stap vooruit moeten zetten. Alleen op die manier kunnen we hier en daar nog wat races winnen."

Niet makkelijk

Verstappen was in de voorgaande jaren een klasse apart waardoor er amper sprake was van een titelstrijd. Nu is dat anders, maar volgens Verstappen is het winnen van een wereldtitel nooit een makkelijk klusje geweest: "Vanaf de buitenkant ziet het er makkelijk uit. Maar zoiets is gewoon nooit makkelijk. Als we dit jaar het kampioenschap winnen, dan is dat natuurlijk fantastisch. Maar we hebben nog wel een lange weg te gaan. Dus ik ga er nu nog niet aan denken."