Advies voor Verstappen: "Je hoeft niet elke race te winnen voor de titel"

Max Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander voert het wereldkampioenschap aan, maar de resultaten van zijn team Red Bull vielen in de laatste races flink tegen. Volgens Christian Danner hoeft Verstappen zich echter geen zorgen te maken.

Verstappen won begin dit seizoen race na race. Toen in Miami duidelijk werd dat Red Bull niet langer oppermachtig was in de Formule 1, moest Verstappen echt gaan vechten. Inmiddels hebben al zes coureurs hem dit seizoen verslagen, en lijkt de spanning weer een beetje terug te komen. Lando Norris wil de strijd met Verstappen aangaan, maar zijn achterstand in het wereldkampioenschap is wel fors.

Onnodig

Oud-coureur Christian Danner denkt echter niet dat Verstappen moet gaan vrezen voor de wereldtitel. Danner geeft Verstappen een advies in gesprek met Motorsport Magazin: "Je hoeft niet per se elke race te winnen om wereldkampioen te worden, dat is niet nodig. Soms kan je vierde of vijfde worden. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan waren er altijd periodes van dominantie. Zo waren Hamilton en Schumacher in staat om altijd te winnen. We zagen echter ook andere seizoenen waarin de toppers veel dichter bij elkaar zaten en een vierde plaats heel waardevol kon zijn."

Spannend

Danner ziet nu iets soortgelijks gebeuren bij Verstappen. Dat kan voor veel strijd gaan zorgen en de oud-coureur heeft daar enorm veel zin in: "Max heft in België zijn voorsprong weten te vergroten, terwijl het eigenlijk een teleurstellend weekend was voor hem. Daar moet je om voorbereid zijn, en ik vind het ongelooflijk spannend. Red Bull laat zien dat een team nooit tevreden kan zijn en dat ze moeten blijven vechten. Bij McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull hebben ze veel stof tot nadenken. Daarom kijk ik nu al uit naar de tweede seizoenshelft."