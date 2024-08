Waché geeft toe dat Red Bull meer had verwacht van RB20

Het team van Red Bull Racing heeft een redelijk tegenvallende eerste seizoenshelft achter de rug. Ze zijn hun grote voorsprong definitief kwijt, en ze moeten keihard vechten voor hun positie. Pierre Waché geeft eerlijk toe dat Red Bull iets meer hard verwacht van zichzelf.

Red Bull begon nog goed aan het seizoen. Max Verstappen was oppermachtig in de eerste paar races, maar daarna zag hij zijn concurrenten steeds dichter bij komen. Verstappen wist nog meerdere races te winnen, maar daar moest hij echt gaan vechten voor zijn positie. Inmiddels hebben er ook zes andere coureurs van drie andere teams gewonnen, en dat betekent dat de strijd nu zeer spannend is.

Verwachtingen

Veel mensen hadden veel meer verwacht van Red Bull. Ook bij de Oostenrijkse renstal lagen de verwachtingen hoger, zo geeft technisch directeur Pierre Waché toe. In een interview met Motorsport.com krijgt Waché de vraag of de huidige RB20 aan de verwachtingen voldoet: "Ik zou zeggen niet helemaal. We hebben de auto zonder twijfel verbeterd ten opzichte van vorig seizoen, al hebben we op sommige vlakken niet helemaal geleverd zoals we hadden verwacht. Vooral in de snelle bochten hadden we iets meer verwacht dan we nu hebben. Zonder te kijken naar de concurrentie, hadden we puur op basis van onze eigen tools iets meer verwacht."

Windtunnel

Waché is zeer eerlijk over de huidige situatie. Zijn woorden zorgen ervoor dat er vragen naar boven komen over of het verschil tussen de verwachtingen en de realiteit samenhangt met de correlatie: "Ik denk dat sommige aspecten kunnen worden gelinkt aan de correlatie. We gebruiken een relatief oude windtunnel en bovendien hebben we minder windtunneltijd door onze positie in het kampioenschap. En het komt ook doordat we in het derde jaar van de huidige reglementen zitten."