Waché geeft kritische Verstappen gelijk

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij meerdere minpunten ziet in het huidige reglement. Hij stelde onder meer dat er onder de huidige regels minder ruimte is voor verschillende ontwikkelingsrichtingen. Pierre Waché geeft toe dat hij het hier mee eens is.

Sinds 2022 gelden de huidige technische reglementen in de Formule 1. In de eerste jaren was Red Bull haast onverslaanbaar in de koningsklasse. Max Verstappen won race na race en hij ontving veel lof. Inmiddels is die voorsprong van Red Bull verleden tijd, en hebben veel teams gekozen voor de filosofie van de Oostenrijkse renstal. Weinig teams zijn een andere kant op gegaan met de ontwikkeling.

2021

Verstappen stelde eerder al dat de huidige regels minder ontwikkelingsrichtingen bieden dan in 2021. Bij Red Bull denken ze dat ook, zo stelt technisch directeur Pierre Waché. Hij is duidelijk als hij in een interview met Motorsport.com naar de woorden van Verstappen wordt gevraagd: "Ik ben het met hem eens. Het heeft er vooral mee te maken dat dit reglement met het grondeffect sterk rust op aerodynamica. Je kunt alleen maar downforce creëren als je qua rijhoogte dicht bij de grond zit en dat beperkt een beetje wat je mechanisch kan doen. Je kunt veel dingen onder dit reglement niet doen."

Rijhoogte

Waché ziet dat alle teams voor dezelfde oplossingen lijken te kiezen. De technisch directeur wijst hierbij bijvoorbeeld naar de eerder genoemde rijhoogte: "Je kunt de rijhoogte nu niet meer zo hoog maken, aangezien het minder efficiënt is met dit soort type auto. Iedereen werkt in dezelfde richting en daardoor zie je met de auto's allemaal convergentie richting dezelfde oplossingen."