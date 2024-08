Brown waarschuwt Red Bull: "Beide titels hebben onze prioriteit"

Het team van McLaren heeft een geweldige eerste seizoenshelft achter de rug. Ze zitten Red Bull Racing op de hielen en ze hebben al twee races gewonnen. Ze azen op de constructeurstitel, maar CEO Zak Brown geeft aan dat beide titels eigenlijk de prioriteit zijn.

Bij McLaren barst men van de ambities. De Britse renstal heeft ook dit jaar weer grote stappen gezet, en dit seizoen kunnen ze echt meevechten om het eremetaal. Samen met Mercedes en Ferrari hebben ze het gat met Red Bull Racing verkleind. Ze strijden nu met de Oostenrijkse renstal om de zeges. Red Bull gaat nog steeds aan de leiding in beide kampioenschappen, maar in het constructeurskampioenschap komt McLaren steeds dichterbij.

In het wereldkampioenschap hoopt Lando Norris te kunnen strijden met Max Verstappen. McLaren-CEO Zak Brown is in zijn nopjes met de huidige situatie. Hij focust zich echter niet alleen op de constructeurstitel. Hij is duidelijk als Sky Sports hem vraagt naar welke titel zijn prioriteit heeft: "De beide titels zijn de prioriteit. Als we de constructeurstitel willen winnen, moeten we er vanzelfsprekend voor zorgen dat beide coureurs zo hoog mogelijk eindigen. Nu staan we tweede en vierde, maar ik zie beide coureurs graag in de top drie eindigen. En hoe dichter bij we bij de wereldtitel zitten, hoe dichter dat ons bij het constructeurskampioenschap brengt. Dus we gaan voor beiden, want elk punt telt."