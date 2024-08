Danner snapt Red Bull niet: "Dan moet je doei tegen Perez zeggen"

Sergio Perez weet momenteel geen goede resultaten neer te zetten in de Formule 1. De Mexicaan moest vrezen voor zijn zitje bij Red Bull, maar het team heeft besloten hem niet tussentijds weg te sturen. Christian Danner snapt daar helemaal niets van en hij is kritisch.

Perez blijft ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander vecht om de topresultaten, terwijl Perez vaak hard moet werken om in aanmerking te komen voor de kruimels. Wekenlang gonsde het dan ook van de geruchten over de toekomst van Perez. Hij zou mogelijk worden ontslagen bij aanblijvende tegenvallende resultaten, begin deze week bleek echter dat Red Bull hem gewoon gaan behouden.

Afscheid nemen

Oud-coureur Christian Danner snapt hier helemaal niets van. Hij is enorm kritisch op de keuze van Red Bull en hij spreekt zich uit bij Motorsport Magazin: "Qua pure prestaties had je veel eerder afscheid van hem moeten nemen. Ik denk dat het bij Red Bull intern enorm rommelt en het is nu duidelijk hetzelfde met de coureurs. Je weet niet waar je aan toe bent. Is dat goed voor het team? Zeker niet! Perez heeft niet alleen een inzinking, spin of een crash meegemaakt. Het was praktisch elke race iets nieuws en daardoor lag hij enorm ver achter op Max."

Doei zeggen

Volgens Danner is het enorm belangrijk dat Red Bull nu met meer duidelijkheid over de toekomst gaat komen. Hij ziet gevaren voor de Oostenrijkse renstal: "Je hebt een glasheldere boodschap nodig: Zo doen we het en dit is wat het is. Zo werkt het gewoon, maar dat lijkt op dit moment niet het geval te zijn. We zullen zien of dit de juiste beslissing is als het constructeurskampioenschap al was beslist. Het is nu waarschijnlijker dat McLaren als winnaar uit de bus komt. Dit is een prestatiegerichte sport en als een coureur niet presteert, dan heeft hij gewoon pech. Dan moet je doei tegen hem zeggen."