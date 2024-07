Vowles zou Sainz naast Verstappen zetten bij Red Bull

Begin deze week maakte het team van Williams bekend dat ze Carlos Sainz hebben aangetrokken. Sainz gaat vanaf volgend jaar voor de Britse renstal rijden. James Vowles is trots op de komst van Sainz, en hij stelt dat hij de Spanjaard naar Red Bull zou halen als hij daar de baas was geweest.

Sainz had de sleutel van de rijdersmarkt in handen. Begin dit jaar werd duidelijk dat hij na dit seizoen moet vertrekken bij Ferrari. Hij werd in verband gebracht met meerdere teams, vooral de namen van Audi, Alpine en Williams werden regelmatig genoemd. Sainz heeft er dus voor gekozen om bij Williams te tekenen, en daar gaat hij vanaf volgend jaar een sterk rijdersduo vormen met Alexander Albon.

Vowles is verrast door het feit dat Red Bull en Mercedes er niet voor kozen om Sainz te contracteren. Als hij in hun schoenen had gestaan, had hij het wel geweten. Tijdens een speciaal persmoment sprak hij zich uit tegenover de internationale media: "Als je in de positie van Red Bull zit en je moet een constructeurstitel winnen, dan had ik Sainz naast Max Verstappen gezet." Vowles denkt dat het een moeilijkere keuze was voor Mercedes: "Ze zijn niet altijd competitief, wat het logisch maakt om in de toekomst te investeren in jongens als Antonelli."