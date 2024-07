Brown grapt: "Max moet nog vaak uitvallen!"

Het team van McLaren is in de afgelopen maanden uitgegroeid tot de grootste uitdager van Red Bull Racing. De Britse renstal is regelmatig sneller dan Red Bull, maar ze blijven wel realistisch. Zak Brown grapt dat Max Verstappen gewoon meer pech nodig heeft.

Verstappen voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. Hij worstelt met zijn RB20, maar hij weet nog steeds goede races te rijden. Zijn voorsprong in het wereldkampioenschap op McLaren-coureur is nog steeds redelijk groot, maar er kan nog van alles gebeuren in de komende races. Bij McLaren kijkt men meer naar het constructeurskampioenschap, aangezien de verschillen daar veel kleiner zijn.

Uitvallen

Verstappen heeft zelf al meerdere keren aangegeven dat het binnenslepen van een nieuwe wereldtitel geen makkelijke opgave is. Bij Red Bull zien ze McLaren steeds meer als de favoriet. De verwachtingen van Norris zijn hoog, en McLaren CEO Zak Brown is daar wel blij mee. In gesprek met F1 TV lacht Brown: "Ik denk dat Lando een kans maakt. Er is alleen één probleem, want als Max een slechte dag heeft, dan wordt hij tweede of derde. Hij zal dus nog vaak moeten uitvallen! Maar Max is een geweldige coureur met een geweldig team achter zich."

Genadeloos

McLaren heeft grote stappen gezet, en Brown ontkent dat ook niet. De Amerikaan wil echter wel dat zijn team zich blijft gedragen: "Ik denk dat je genadeloos en aardig kunt zijn. Dat is ook hoe we wedstrijden willen winnen en uiteindelijk ook kampioenschappen. Dat is wie we zijn en ook hoe onze coureurs zijn. Ik denk dat we een heel goede kans maken om de constructeurstitel te winnen. Bij de coureurs is het technisch ook mogelijk, maar Max heeft aan het begin van het jaar zo'n flinke voorsprong opgebouwd, dat we daarin simpelweg wat geluk nodig hebben. En hij wat meer pech. Dat kan allemaal gebeuren in de komende races."