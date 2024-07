Marko nuanceert simraceverbod Verstappen: "Sterke aanbeveling"

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over het simracegedrag van Max Verstappen. In Hongarije nam hij tot diep in de nacht deel aan een simrace, waarna Helmut Marko stelde dat ze hadden afgesproken dat dit niet meer gaat gebeuren. Verstappen ontkende dat en Marko nuanceert het nu.

Verstappen ontving veel kritiek vanwege zijn deelname aan een simrace tijdens het Hongaarse raceweekend. Tot diep in de nacht was hij te vinden op het virtuele circuit. Red Bull-adviseur stelde daarna dat er een afspraak was gemaakt dat Verstappen dit in de toekomst niet meer zal doen. In België reageerde Verstappen echter heel erg fel, hij stelde dat er geen verbod was en dat hij zelf wel besliste wat hij zou doen in zijn vrije tijd.

Helmut Marko stelt in België dat de zaakjes toch iets anders liggen dan hij eerder had gesteld. De Oostenrijker komt met een nuancering van zijn eigen woorden. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports legt Marko het uit: "We zijn tot overeenstemming gekomen dat hij niet meer na middernacht gaan simracen, ook al heeft hij een heel ander ritme. Maar je moet nog steeds dit soort zaken die, en dat is begrijpelijk, in het openbaar worden gebruikt om je mee aan te vallen voorkomen. Het is echter allemaal een sterke aanbeveling."