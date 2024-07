Ralf Schumacher kraakt Red Bull en wijst naar Waché

Het team van Red Bull Racing beleeft een lastige periode. Ze zijn hun voorsprong kwijt en ze kunnen niet altijd meer strijden om de zeges. Het zorgt voor frustratie, en mensen gaan op zoek naar een zondebok. Ralf Schumacher denkt wel te weten wie er heeft gefaald.

Red Bull begon het seizoen op een oppermachtige wijze. De Oostenrijkse renstal reed de concurrentie ouderwets naar huis, maar in Miami volgde de ommekeer. Andere teams reden het gat dicht, en Red Bull moet vechten voor de zeges. In de afgelopen races werden ze dan ook de hele tijd verslagen, en dat zorgde voor ergernis. Max Verstappen eist verbetering, en dat wil men bij Red Bull ook voor elkaar krijgen.

De vraag is vooral wat de oorzaak is van de terugval van Red Bull. Topontwerper Adrian Newey gaat het team verlaten, en technisch directeur Pierre Waché is nu nog belangrijker binnen het team. Oud-coureur Ralf Schumacher wijst in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sport naar Waché: "Eén van de belangrijkste personen gaat het team verlaten en ik vind dat zijn opvolger niet in staat is geweest om het gat te dichten. Hij moet het bewijzen als je naar de auto kijkt. Er zijn een aantal dingen veranderd en de auto is lastiger te besturen. Beide coureurs vinden het ingewikkelder, ook Max. Red Bull moet echt ergens meekomen. De vleugels zijn momenteel niet zo groot..."