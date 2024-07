'Red Bull hakt knoop door en stuurt Perez niet weg'

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de toekomst van Sergio Perez bij Red Bull Racing. Vandaag vond er een topoverleg plaats bij Red Bull, en het lijkt er sterk op dat het team heeft besloten om de Mexicaan aan te houden.

De prestaties van Perez vielen flink tegen in de afgelopen paar races. De Mexicaan kon zijn teamgenoot Max Verstappen amper bijhouden en dat zorgde voor speculatie. Daniel Ricciardo en Liam Lawson werden nadrukkelijk in verband gebracht met het zitje. Na de tegenvallende race van Perez in België ging het direct weer los, en werd Horner in de paddock gespot terwijl hij in gesprek was met Ricciardo.

De Nederlandse krant De Telegraaf meldt vanavond dat Red Bull heeft besloten om Perez niet weg te sturen. Volgens de krant heeft Horner dat tijdens een toespraak op de fabriek gezegd: "Checo blijft een Red Bull-coureur, ondanks de speculatie van afgelopen tijd. We kijken er naar uit om hem te zien presteren op de circuits waar hij het voorheen heeft gedaan, na de zomerstop." Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull en lijkt nu dus gewoon aan te blijven.