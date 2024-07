Officieel: Sainz tekent bij Williams

De belangrijkste keuze op de rijdersmarkt is gemaakt. Carlos Sainz heeft ervoor gekozen om te gaan rijden voor het team van Williams. De Britse renstal maakte zojuist bekend dat Sainz voor 2025, 2026 en de jaren daarna heeft getekend. Hiermee valt er weer een puzzelstukje op zijn plaats.

Williams-teambaas James Vowles flirtte in de afgelopen dagen openlijk met Sainz. Hij achtte de kans groot dat de Spaanse coureur naar zijn team zou komen. Sainz reageerde gevleid op de woorden van Vowles, maar nu blijkt dus dat beide mannen al meer wisten. In België werden Carlos Sainz senior en manager Carlos Onoro al gespot bij het motorhome van Williams. En dat was zeker niet voor de eerste keer dit jaar.

Sainz verlaat na dit jaar het team van Ferrari, waar hij wordt vervangen door Lewis Hamilton. Sainz werd eerder in verband gebracht met Audi en Alpine. Sainz gaat bij Williams een rijdersduo vormen met Alexander Albon. Hij wordt de vervanger van Logan Sargeant, die het team gaat verlaten. In het officiële persbericht bedankt Williams de Amerikaanse coureur, en dat ze hem steunen bij een zoektocht naar een nieuwe werkgever voor 2025. Sainz tekent een meerderjarige deal.