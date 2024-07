Horner ontkent hardnekkige geruchten over shoot-out

De toekomst van Sergio Perez bij Red Bull Racing is zeer onzeker. De kans is aanwezig dat Red Bull hem gaat vervangen, en geruchten over een speciale VCARB-test gooiden olie op het vuur. Volgens Christian Horner moet men niets zoeken achter deze test.

De resultaten van Perez vallen flink tegen, en dat doet Red Bull pijn in het constructeurskampioenschap. Er gaan dan ook hardnekkige geruchten rond over dat Red Bull gaat vervangen. Vandaag overleggen de kopstukken van het team over de eerste seizoenshelft, en daar zullen ze ook de rol van Perez bespreken. Daarnaast staat er later deze week een VCARB-test op Imola op het programma waarbij Daniel Ricciardo en Liam Lawson in actie zullen komen.

Ricciardo en Lawson worden gezien als de mogelijke vervangers van Perez. Bij Red Bull wil niemand hier iets over zeggen. Red Bull-teambaas Christian Horner erkent dat het zusterteam een testdag afwerkt op Imola, maar aan de internationale media laat hij weten dat dit heel normaal is: "Het is enkel een filmdag, dus er zal alleen gefilmd worden. Het is echt alleen voor content en op die filmdag gaan ze ook niet met de huidige auto rijden. We mogen daar per jaar immers maar 200 kilometer mee rijden buiten de raceweekenden om, maar we gaan wel een hoop filmen!"