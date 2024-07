Horner verwacht geen nieuwe motorwissel Verstappen

Max Verstappen moest afgelopen weekend in Spa een inhaalrace rijden. De Nederlander had een gridstraf gekregen vanwege een motorwissel. Vanzelfsprekend had Red Bull deze stap niet willen nemen, en Christian Horner denkt dat dit de laatste keer is dat Verstappen hiervoor een straf krijgt in 2024.

Verstappen had zijn limiet op het gebied van motoronderdelen al vrij vroeg in het jaar bereikt. Het was dan ook de verwachting dat hij vroeg of laat de beschikking zou krijgen over een nieuwe motor, en dat zou hem een gridstraf opleveren. In België koos Red Bull ervoor om Verstappen een nieuwe krachtbron te geven, en dat betekende een gridstraf. Hij noteerde de snelste tijd in de kwalificatie, en daarom moest hij als elfde aan de race beginnen.

In de voorgaande jaren incasseerde Verstappen ook al een gridstraf in Spa, toen wist hij wel te winnen. Nu moest hij genoegen nemen met de vierde plaats. De vraag is nu of Verstappen nog genoeg motoren en motoronderdelen in zijn pool heeft om het seizoen mee door te komen. Red Bull-teambaas Christian Horner reageert positief als de internationale media hem hiernaar vraagt in België: "Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat er met die pool gebeurt. Maar inderdaad, ik denk dat we op dit ogenblik aan de veilige kant zitten."