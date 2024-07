Verstappen wil dat Red Bull alles gaat analyseren in zomerstop

Max Verstappen kon zich in België niet mengen in de strijd om de zege. De Nederlandse Red Bull-coureur vocht zich naar voren, en hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats. Verstappen stelt dat Red Bull alles goed moet gaan analyseren in de zomerbreak.

Verstappen begon op oppermachtige wijze aan het seizoen, maar al snel werd duidelijk dat Red Bull niet langer de beste was. De teams van McLaren, Mercedes en Ferrari hebben het gat dicht gereden. Verstappen moet dan ook vechten voor zijn resultaten, en hij moet vooral rekening houden met Lando Norris. De mindere fase van Red Bull zorgt soms voor frustratie bij Verstappen, maar hij blijft vooral realistisch.

Verstappen kwam in Spa als vijfde over de streep, maar door de diskwalificatie van George Russell schoof hij een plekje op. Na afloop van de race stelde Verstappen bij De Telegraaf dat Red Bull aan de bak moet: "Ik denk dat voor iedereen in het team de zomerpauze nu wel eventjes goed uitkomt en dat we in die periode alles goed kunnen analyseren, vanaf race één tot nu. Ook om te kijken naar de keuzes die we hebben gemaakt gedurende die periode en naar de updates die we hebben meegebracht. Of we de verkeerde afslag hebben genomen? Dat wil ik nu niet zeggen, maar we moeten alles wel goed uitzoeken. Hopelijk kunnen we alles bij elkaar zetten wat goed is, zodat we beter voor de dag komen in Zandvoort."