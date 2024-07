Vowles opvallend positief over komst Sainz

Het is nog altijd niet duidelijk waar de toekomst van Carlos Sainz ligt. De Spaanse coureur vertrekt na dit jaar bij Ferrari en meerdere teams azen op zijn handtekening. Williams-teambaas James Vowles wil Sainz naar zijn team halen en hij heeft er een goed gevoel over.

Door de komst van Lewis Hamilton, moet Sainz vertrekken bij Ferrari. Hij leek snel een keus te willen maken, maar hij heeft nog altijd de knoop niet doorgehakt. Er lijken nog drie mogelijkheden over te zijn: Alpine, Audi en Williams. Bij Alpine kan Sainz terechtkomen in een onrustig team dat snel wil op staan, bij Audi kan hij terechtkomen bij een nieuw project met een groot budget en bij Williams zien ze hem als een onderdeel van hun ambities.

Vertrouwen

Williams-teambaas James Vowles heeft al eerder gezegd dat hij Sainz graag wil contracteren. De Britse teambaas doet daar ook helemaal niet geheimzinnig over. Hij heeft zelfs vertrouwen in de komst van Sainz, zo stelt hij als hem wordt gevraagd hoe groot hij de kans acht de concurrentie te verslaan in deze strijd. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Meer dan vijftig procent. Hoe dat komt? Hoeveel vertrouwen ik heb? Ik denk dat de kansen in ons voordeel zijn. Maar ik ben er al een keer door op het verkeerde been gezet. Dus laten we het afwachten."

Tijd nemen

Vowles doet ook niet geheimzinnig over zijn gesprekken met het kamp Sainz. Ook in België werden de vader en manager van Sainz weer gespot bij het motorhome van Williams. Vowles: "We hebben tot diep in de nacht interessante gesprekken gevoerd. Hij heeft één van de grootste OEM's ter wereld achter zich aan. Dat is moeilijk af te slaan. Het is een OEM waar zijn vader mee heeft gewonnen. Hij heeft een team, Alpine, dat ons in het verleden fundamenteel heeft verslagen. Het is moeilijk om dat af te wijzen. Ik begrijp die kijk op dingen. Maar dit is wat hij me vertelde, wat mij eigenlijk het meest aansprak. Hij zoekt een plek waar hij zich voor honderd procent kan toewijden. En daarom neemt hij de tijd."