Positieve Piastri gaat met goed gevoel zomerbreak in

Oscar Piastri heeft een zeer solide eerste seizoenshelft achter de rug. De Australische McLaren-coureur deed het ook in België weer perfect en hij werd als tweede geklasseerd. Hij stelt zelf ook dat het momenteel zeer goed gaat, maar hij wil eerst genieten van de zomerbreak.

Piastri reed een zeer sterke race op het circuit van Spa-Francorchamps. In de Belgische Ardennen maakte hij geen enkele fout en kwam hij zelfs nog heel dicht bij de zege. De leidende Mercedessen waren vooral met elkaar bezig, en daardoor kon Piastri in de slotfase het gat dichtrijden. De verschillen waren zeer klein en Piastri kwam als derde over de lijn. Door de diskwalificatie van George Russell werd hij echter als tweede geklasseerd.

Piastri heeft een aantal goede races achter de rug. Twee weken geleden won hij in Hongarije, en nu pakte hij weer een podiumplaats. Hij gaat er van genieten tijdens de zomerbreak en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het waren echt een paar goede weken van mijzelf. En voor het hele team natuurlijk, we hebben veel punten gescoord. We hebben ook vandaag weer terrein gewonnen op Red Bull en dat is echt positief om de stop mee in te gaan. Ik denk dat iedereen uitkijkt naar een pauze. Ik weet dat ik dat ook doe, zodat ik een beetje kan herstellen."