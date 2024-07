Hamilton verbaasde zichzelf: "Heb dit jaren niet gevoeld"

Lewis Hamilton kende een goed weekend in België. Hij kwam als tweede over de streep, maar werd uren later uitgeroepen tot winnaar na de diskwalificatie van George Russell. Na afloop concludeerde hij dat hij een gevoel had dat hij jarenlang niet heeft gehad.

Hamilton begint steeds beter in vorm te komen. In Silverstone won hij zijn thuisrace, in Hongarije deed hij het zeker ook niet slecht en op het circuit van Spa-Francorchamps maakte hij ook geen grote fouten. Hij leek het 1-2tje compleet te maken voor Mercedes, maar na afloop bleek de auto van George Russell te licht te zijn. De stewards waren streng en Russell werd gediskwalificeerd.

Hamilton werd aangewezen als winnaar. De zevenvoudig wereldkampioen had een goed gevoel, en daar was hij heel erg eerlijk over. Tijdens de persconferentie voor de top drie sprak hij zich uit: "Op vrijdag voelde het voor ons allebei rampzalig aan en hadden we problemen met de balans. Vandaag kwam de auto tot leven. Ik was verrast dat ik de koppositie kon pakken en dat ik daarna ook nog een gat kon slaan. Ik had alles volledig onder controle, en dat is een gevoel dat ik jaren niet heb gehad. Daarom is het ook een vreemde manier om dit zo af te sluiten."