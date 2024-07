Gediskwalificeerde Russell zucht: "Hartverscheurend"

George Russell heeft de zege in België verloren. De Britse Mercedes-coureur reed een gedurfde en sterke race, maar zijn auto was te licht. Hij werd gediskwalificeerd en dat was een flinke klap in zijn gezicht. Hij omschrijft zijn diskwalificatie zelf als hartverscheurend.

Russell leek vanmiddag zijn tweede race van het seizoen te hebben gewonnen. In Oostenrijk profiteerde hij nog van de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris, maar vandaag kwam het allemaal door hemzelf. Hij koos ervoor om op een eenstopper te gokken en dat pakte goed uit. In de laatste rondjes hiel hij de jagende Lewis Hamilton nog achter zich en op het podium genoot hij van de champagne.

Het bleek allemaal te voorbarig. De FIA kwam erachter dat zijn auto te licht was, en dat is tegen de regels. Hij werd gediskwalificeerd, en hierdoor gaat de zege naar zijn teamgenoot Hamilton. Russell reageerde zojuist op X op zijn pijnlijke diskwalificatie: "Dit is hartverscheurend. We hadden anderhalve kilo ondergewicht en zijn gediskwalificeerd uit de race. We hebben vandaag alles gegeven op de baan en ik ben er trots op dat ik als eerste over de finish mocht komen. Er komt zeker nog meer aan."

