Marko zwaar teleurgesteld: "Negatief verrast door dit resultaat"

Het team van Red Bull Racing kende een tegenvallende Belgische Grand Prix. Ze hoopten goed voor de dag te komen, maar dat lukte niet. Helmut Marko baalde als een stekker, en na afloop was hij zeer teleurgesteld. Hij stelde dat Red Bull negatief werd verrast door het resultaat.

Red Bull wist voorafgaand de Grand Prix ook wel dat ze het zwaar zouden krijgen. Max Verstappen moest als elfde starten na een gridstraf, maar Sergio Perez stond op de eerste startrij. Hij wist zijn positie niet vast te houden en hij kwam op de teleurstellende achtste plaats over de lijn. Max Verstappen reed een aardige inhaalrace, maar de vijfde plaats was ook geen resultaat wat hem een warm gevoel gaf. Na afloop schoven beide coureurs een plekje op door de diskwalificatie van George Russell.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop niet heel blij met het resultaat. De Oostenrijkse adviseur baalde als een stekker. Hij was enorm teleurgesteld toen hij zich uitsprak bij de Duitse tak van Sky Sports: "We zijn teleurgesteld en negatief verrast door dit resultaat. We hadden er echt meer van verwacht, maar uiteindelijk bleek het inhalen hier net zo lastig als in Hongarije, en dat ondanks de langere rechte stukken. Bovendien is het niet mogelijk om in de middelste sector aan te blijven haken, omdat je de banden dan kapot rijdt."