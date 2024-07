Wolff trots op dappere keuze: "Dachten dat het onmogelijk was"

Het team van Mercedes reed een geweldige Belgische Grand Prix. George Russell en Lewis Hamilton kwamen als eerste en tweede over de streep. Russell koos tijdens een race voor een gewaagde eenstopstrategie, en teambaas Toto Wolff is heel erg trots op die keuze. Russell moet wel vrezen voor een diskwalificatie.

Hamilton reed lange tijd aan de leiding, maar na de tweede serie pitstops vond hij zichzelf terug op de tweede plaats. Russell had er namelijk voor gekozen om geen tweede pitstop te maken. Hierdoor kreeg hij de leiding in de schoot geworpen en bleef hij door stampen. In de slotfase kwam Hamilton nog wel dichtbij, en mochten ze een duel uitvechten. Hamilton probeerde het, maar de zege ging naar 'bandenfluisteraar' Russell.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf die bijnaam aan Russell over de boordradio. De Oostenrijker was na afloop nog steeds heel erg blij en met een grote grijns op zijn gezicht sprak hij zich uit bij Sky Sports: "Het is geweldig. We waren echt nergens. We hebben een paar dingen aangepast aan de auto en vandaag lagen we duidelijk voor op iedereen. We dachten niet dat een eenstopper mogelijk was, maar op een gegeven moment besloten we buiten te blijven. We zouden hoe dan ook vijfde worden, in elk scenario. Hij bleef buiten en het lukte!"