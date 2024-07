Russell uitzinnig van vreugde: "Dit had ik niet verwacht!"

George Russell won vandaag zijn derde Grand Prix uit zijn loopbaan. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps gaf hij een masterclass in bandenmanagement. Russell won dol van vreugde en na afloop omschreef hij het als een sterk staaltje teamwork.

Russell reed een zeer solide race op Spa. De Britse Mercedes-coureur bleef uit de problemen en hij werkte zich goed naar voren. Het was de verwachting dat de coureurs voor een tweestopper zouden gaan, maar Russell deed dat niet. Zijn team vroeg hem of hij door wilde gaan, en de dappere Russell antwoordde positief. Hij wist zijn teamgenoot Lewis Hamilton en de McLaren van Oscar Piastri nog maar net achter zich te houden.

Russell balde zijn vuisten en teambaas Toto Wolff noemde hem over de radio een bandenfluisteraar. Russell straalde van trots en dat was nog steeds het geval toen hij zich na afloop uitsprak voor de microfoon van interviewer van dienst Günther Steiner: "Een geweldig resultaat, dit had ik vanochtend zeker niet durven te voorspellen. De auto voelde geweldig aan en sinds vrijdag hebben we veel dingen aangepast en de banden voelden goed aan. Ik bleef zeggen dat een eenstopper mogelijk was. De strategie werkte geweldig en ik wil Lewis ook feliciteren. Hij had de race onder controle. Als de omstandigheden anders waren geweest, had hij zeker gewonnen. Een 1-2tje is geweldig."