Stella tempert de verwachtingen en wijst naar Verstappen

Veel mensen verwachten vandaag veel spektakel in België. Max Verstappen start na een gridstraf vanuit het middenveld, en de McLarens staan ook niet op de eerste startrij. Andrea Stella ziet zijn team niet als de favoriet en hij blijft wijzen naar Red Bull-coureur Verstappen.

Verstappen was gisteren oppermachtig in de kletsnatte kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. Red Bull heeft echter besloten om zijn motor te wisselen en dat levert hem een gridstraf van tien plaatsen op. Verstappen moet dus vanuit het middenveld naar voren gaan rijden, en daardoor kijkt iedereen naar de McLarens. Lando Norris en Oscar Piastri hebben echter ook de nodige auto's voor zich staan op de grid.

Kenners stellen echter alsnog dat McLaren de grote favoriet is. De Britse renstal heeft dit seizoen al vaker bewezen dat ze razendsnel zijn in de race. Teambaas Andrea Stella tempert in gesprek met Motorsport.com de verwachtingen: "Max is zeker een bedreiging. Hij is ontzettend snel in droge omstandigheden en ook onder natte omstandigheden. We wisten dat Red Bull op dit soort circuits waarschijnlijk nog de overhand op ons zou hebben. Dat is denk ik wel bewezen in de natte kwalificatie en tot op zekere hoogte ook op de droge vrijdag. Dus Verstappen blijft de favoriet voor de zege, ondanks dat hij buiten de top tien start."