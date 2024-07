Dag 3 in België: De teleurstelling van George Russell

Gisteren werd op het circuit van Spa-Francorchamps de Belgische Grand Prix verreden. De aanwezige fans rondom het iconische circuit kregen een zeer spannende race voorgeschoteld. George Russell leek er met het goud vandoor te gaan, maar hij kwam van een koude kermis thuis.

Direct na de finish barstte Russell in juichen uit. Hij was apetrots op zijn dappere strategie die hem de zege opleverde. Teambaas Toto Wolff noemde hem een 'bandenfluisteraar', en Russell was het daar mee eens. De Brit en zijn team hadden ervoor gekozen om slechts één pitstop te maken. Hierdoor werd het spannend in de slotfase, maar Russell wist zijn teamgenoot Lewis Hamilton en de jagende Oscar Piastri achter zich te houden.

Diskwalificatie

Russell juichte, hij was als een kind zo blij. Het was zijn tweede zege van het seizoen, en hij reed een dijk van een race. Die dijk werd echter vlak na de race doorgestoken. Technical Delegate Jo Bauer had namelijk iets ontdekt tijdens de technische keuring. Tijdens het wegen bleek namelijk dat de Mercedes van Russell anderhalve kilo te licht was. De stewards hoefden niet lang na te denken, en Russell werd gediskwalificeerd.

Spelbreker

Hij donderde keihard van zijn troon, en Lewis Hamilton kreeg de zege in zijn schoot geworpen. Bij het team van Mercedes staken ze de hand in eigen boezem en spraken ze van een 'fout'. Wat die fout precies inhield, liet men niet weten. Maar al snel werd duidelijk wat het probleem was. Russells dappere strategie bleek namelijk te dapper zijn, de banden zijn vermoedelijk de spelbreker.

Het is immers zo dat er op Spa geen outlap wordt gereden. Direct na de finish sturen de coureurs de uitgang van de pits in en parkeren ze de auto in het parc fermé. Hierdoor kon Russell geen marbles oppikken. Hierdoor kon hij zijn banden niet zwaarder maken met extra rubber. Aangezien Russell nu heel lang was doorgereden op één setje banden, sleten de banden ver af. Er zat minder rubber op, dus waren de banden lichter. Aangezien de teams de auto's voorafgaand de race zonder brandstof en met nieuwe banden wegen, kan dit het punt zijn waar het mis ging.

Winnaar

Mercedes wist het na afloop ook niet zeker, maar ook daar werd er gewezen naar de zware bandenslijtage en de lange run van Russell. Het zou kunnen verklaren wat de fout van Mercedes inhield. Hierdoor werd de dappere tactiek van Russell uiteindelijk het struikelpunt. Hij had blijkbaar toch niet goed genoeg naar zijn banden gefluisterd. Dat neemt echter niet weg dat Russell een geweldige race reed. Hij is niet de officiële winnaar, maar zeker wel de morele winnaar.