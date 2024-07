Wolff opvallend positief: "Dan hadden we pole gepakt"

Het team van Mercedes kende een redelijk tegenvallende kwalificatie in België. Ze konden zich niet mengen in de strijd om de pole position, en ze konden Max Verstappen ook niet uitdagen. Teambaas Toto Wolff was echter iets optimistischer na afloop van de kwalificatie.

De kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps stond in het teken van de regen. Het was kletsnat en de coureurs moesten goed opletten. Opvallend genoeg ging er in de kwalificatie helemaal niets mis, en veranderde de sessie in een masterclass van Max Verstappen. Hij was een klasse apart, en de andere coureurs moesten strijden om de overgebleven posities. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell kwamen niet verder dan de vierde en zevende tijd.

Door de gridstraf van Verstappen schuiven Hamilton en Russell wel een plekje op, maar dat betekent niet dat men bij Mercedes tevreden kan zijn. Er zat meer in, maar teambaas Toto Wolff klinkt nog enigszins positief in gesprek met Servus TV: "Ik ben tevreden en het tempo was best goed. We waren er vroeg bij en we namen de conservatieve route. We hadden waarschijnlijk vanaf pole kunnen starten, als we het op de manier van Charles Leclerc hadden gedaan. Hij heeft gegokt op een droge baan aan het einde en dat pakte goed uit." Over Verstappen is hij ook duidelijk: "Hij had nog nieuwe banden over aan het einde, die hij als enige heeft gespaard."