Hamilton wil gaan vechten voor podiumplaatsen

Lewis Hamilton kende een aardige kwalificatie in België. De Britse zevenvoudig wereldkampioen noteerde de vierde tijd en mag door de straf van Max Verstappen als derde starten. Hamilton verwacht echter een enorm zware race en hij wijst naar de concurrentie.

Alle aandacht ging in de Belgische kwalificatie uit naar Max Verstappen. De Nederlander reed een foutloze kwalificatie en hij was een klasse apart op Spa-Francorchamps. Achter Verstappen wisten meerdere coureurs een goede prestatie neer te zetten. Lewis Hamilton deed ook weinig verkeerd en hij sloot de kwalificatie af met de vierde tijd. Aangezien Verstappen een nieuwe motor krijgt, mag Hamilton als derde starten.

Hamilton wist dat hij een goede kans had op een goed resultaat toen hij zag dat het regende. Hij greep zijn kans, maar hij heeft een minder goed gevoel voor de race. In gesprek met Sky Sports is Hamilton heel erg eerlijk: "De Red Bulls zijn veel sneller dan wij hier en de McLarens zijn dat ook. De Ferrari's liggen op dezelfde hoogte als wij liggen. Max zal zeker naar voren gaan komen, omdat ik denk dat ze dit weekend echt het snelst zijn. Het wordt een enorm gevecht om die podiumplek vast te houden, maar ik ben daar zeker weten klaar voor."