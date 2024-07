Verstappen slaat terug: "Die mensen kunnen de pot op!"

Max Verstappen noteerde vandaag de snelste tijd in de kwalificatie in België. De Nederlander had geen enkele moeite met de natte baan, en hij maakte een ijzersterke indruk. Verstappen was heel erg tevreden en hij greep de aangelegenheid aan om eventjes uit te halen naar zijn criticasters.

Verstappen was de hele dag ijzersterk in België. Op het circuit van Spa-Francorchamps had het flink geregend, maar het natte asfalt vormde geen hindernis voor Verstappen. Sterker nog, hij was oppermachtig. In de kwalificatie kon bijna niemand hem echt bijhouden, en zijn snelste tijd was geen verrassing. Red Bull heeft besloten om dit weekend Verstappens motor te vervangen, en daarom zal hij morgen vanaf de elfde plaats starten.

De gridstraf zorgt er echter niet voor dat Verstappen teleurgesteld is. Na afloop van de kwalificatie was hij enorm opgewekt en sprak hij zich uit voor de microfoon van zijn landgenoten van Viaplay: "Het is natuurlijk belangrijk dat we in de race snel zijn. De kwalificatie was goed, de balans voelde goed aan in de regen." Verstappen grijpt het moment direct aan om uit te halen naar zijn criticasters van vorige week: "Regen over het algemeen voelt altijd goed aan bij mij. Dat geeft me ook best wat vertrouwen. Ik heb vorige week ook veel in de regen gereden in de sim hier. Simracen is dus toch niet zo verkeerd! De meeste mensen liepen weer te zeiken, maar die kunnen allemaal de pot op!"