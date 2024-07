Marko prijst Verstappen: "Hij is absoluut de beste in deze omstandigheden"

Max Verstappen schitterde vandaag in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed een zeer goede sessie en noteerde de snelste tijd. Dat leverde hem complimenten van teamadviseur Helmut Marko op. De Oostenrijker was trots.

Verstappen heeft een aantal frustrerende raceweekenden achter de rug. De Nederlander was in Hongarije nog het middelpunt van de aandacht vanwege zijn scheldpartijen over de boordradio. In België is het andere koek en liet Verstappen zien hoe je moet rijden in de regen. Op het kletsnatte circuit maakte hij geen enkele fout en greep hij met overmacht de snelste tijd. Hij heeft echter een gridstraf aan zijn broek hangen waardoor hij morgen als elfde moet starten.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was heel erg trots op de prestaties van Verstappen. De Oostenrijkse adviseur glom van trots toen hij zich uitsprak bij zijn landgenoten van Servus TV: "Het betekent dat Max absoluut de beste is, vooral in deze omstandigheden. Maar het is ook cruciaal dat McLaren niet zo sterk was in de regen als ze waarschijnlijk wel zullen zijn tijdens de race in de droge omstandigheden. Dat betekent dat onze uitgangspositie beter is geworden. Het wordt morgen echt een heel erg spannende race. Het is ook geweldig om te zien dat Sergio zich echt heeft verbeterd. Doordat Max terug wordt gezet staat hij op de eerste startrij en dan ziet het er allemaal alweer veel beter uit."