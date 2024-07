Leclerc verrast zichzelf: "Exact hetzelfde als vorig jaar!"

Charles Leclerc kende een goede kwalificatiesessie in België. Op het natte circuit van Spa-Francorchamps noteerde hij de tweede tijd, maar mag hij door de motorstraf van Max Verstappen de race vanaf de pole position starten. Voor Leclerc was het een soort Groundhog Day.

Leclerc was zeer snel tijdens de Belgische kwalificatie. De Monegask maakte geen enkele fout, maar hij zag ook dat Verstappen een klasse apart was. De Nederlander wist voorafgaand de kwalificatie al dat hij de race niet vanaf de eerste startplek zal starten, want hij heeft een gridstraf gekregen vanwege een motorwissel. Net als vorig jaar wordt Leclerc daardoor gepromoveerd naar de eerste startplek.

Na afloop van de kwalificatie kon Leclerc daar wel om grijnzen. De Monegask parkeerde zijn Ferrari in het parc fermé en daar meldde hij zich bij interviewer van dienst Billy Monger: "Dit is exact hetzelfde als vorig jaar! Het is goed. Ik had dit zeker niet verwacht. Met deze omstandigheden konden we zeker boven onze eigen verwachtingen presteren. Het is dus een goede dag voor het team en nu moeten we ons focussen op de dag van morgen. We gaan zien wat er gaat gebeuren als de regen verdwenen is. Zonder de regen zouden we waarschijnlijk vooral met Mercedes vechten voor de vijfde plaats."