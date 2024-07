Verstappen toont zijn krachten: "Fijne kwalificatie"

Na een aantal tegenvallend raceweekenden, lijkt Max Verstappen nu terug te zijn. De Nederlander reed een foutloze kwalificatie op het kletsnatte circuit van Spa-Francorchamps. Verstappen reed de snelste tijd, maar hij start de race door zijn gridstraf als elfde. Na afloop van de kwalificatie oogde hij in ieder geval positief.

Verstappen was de hele kwalificatie een klasse apart. Hij was veel beter dan zijn concurrenten en dat resulteerde in de snelste tijd. Het kwam voor niemand als een verrassing, want Verstappen was een soort tovenaar op Spa. Maar hij zal niet op de pole position starten, zijn team Red Bull Racing heeft besloten om zijn krachtbron te verwisselen en dat zorgt ervoor dat Verstappen als elfde aan de race moet starten.

Na afloop van de kwalificatie dankte Verstappen zijn monteurs, nam hij de felicitaties in ontvangst en zwaaide hij naar de natte fans op de tribunes. Bij interviewer van dienst Billy Monger sprak hij zich uit over zijn succesvolle kwalificatie: "Het was een fijne kwalificatie en gelukkig was het weer in orde. Het regende een beetje maar we konden in ieder geval wel een goede kwalificatiesessie afwerken. Alles werkte ook naar wens, elke bandenset was in staat om voor goede rondetijden te zorgen. We konden goede rondetijden rijden en we konden al snel denken aan Q3."