"Marko verwacht weinig: "Lijkt er niet op dat we meedoen"

Max Verstappen en Red Bull Racing kenden een prima vrijdag in België. Op het circuit van Spa-Francorchamps reed hij twee aardige vrije trainingen en lijkt hij de snelheid weer te hebben gevonden. Helmut Marko doet echter zijn best om de verwachtingen te temperen.

Verstappen beleefde vorig weekend in Hongarije nog een rampzalige race. In België wist hij op de vrijdag de nodige pijn weg te nemen. Hij oogde opgewekt, hij grapte weer met zijn race-engineer en hij noteerde de snelste tijd in de eerste vrije training. In de tweede vrije training ging het iets minder en moest hij genoegen nemen met de derde tijd. De McLarens waren sneller, maar Verstappen weet dat hij door een gridstraf een inhaalrace moet rijden op zondag.

Verstappen klonk na afloop van de race redelijk opgewekt, en er leek vertrouwen te zijn in een goed resultaat. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet dat echter iets anders. In gesprek met PlanetF1 tempert hij de verwachtingen: "Ik denk dat het heel erg moeilijk gaat worden. Op dit moment lijkt het er niet op dat we meedoen. Maar laten we eens gaan kijken of we veranderingen kunnen aanbrengen. We maken ons niet zo'n zorgen om de snelheid van McLaren, want wij zijn de enige die met hen kunnen vechten. Dat is helemaal prima!"