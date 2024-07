Brown wijst Verstappen aan als grote favoriet in Spa

Het team van McLaren kende een goede eerste dag in België. Lando Norris en Oscar Piastri topten de tijdenlijst in de tweede vrije training, maar Zak Brown ziet zijn team nog niet als de topfavoriet. De Amerikaan wijst namelijk Max Verstappen aan als de grote favoriet.

McLaren is bezig aan een goede fase van het seizoen. Ze arriveerden met een geweldig gevoel op het circuit van Spa-Francorchamps, aangezien ze een 1-2tje pakten in Hongarije. In de eerste twee vrije trainingen hielden ze dat goede gevoel in ieder geval vast. Max Verstappen noteerde nog de snelste tijd in VT1, maar in de tweede vrije training wist McLaren weer de koppositie te pakken.

McLaren-CEO Zak Brown is trots op zijn team, maar hij durft ze nog niet aan te wijzen als de grote favoriet. Ondanks dat Verstappen een motorstraf heeft, wijst Brown in gesprek met Sky Sports naar hem: "Het is een lastig circuit, want de vraag is hoeveel downforce versus topsnelheid je wil hebben. Max deed het fantastisch in de tweede sector en we moeten ervan uit gaan dat hij pole pakt. Dan start hij vanaf P11, je kan hier inhalen en volgens mij reed hij niet zo lang geleden binnen no-time van P20 naar P9. Het zou een grote fout zijn om uit te sluiten dat hij wint, maar we moeten elke kans grijpen. Bandenmanagement wordt ingewikkeld, maar Lando en Oscar zijn in goede vorm."