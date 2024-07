Wolff schuift twijfels van Antonelli opzij

Het begint er steeds meer op te lijken dat Mercedes het vrije stoeltje voor 2025 gaat geven aan Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan vroeg zich recent echter af of hij wel klaar is voor de Formule 1. Toto Wolff lijkt daar niet echt een boodschap aan te hebben.

Aangezien Lewis Hamilton na dit seizoen vertrekt bij Mercedes, moet de Duitse renstal op zoek gaan naar een nieuwe superster. Meerdere coureurs werden in verband gebracht met het project, maar inmiddels lijkt het er sterk op dat ze gaan kiezen voor toptalent Andrea Kimi Antonelli. De piepjonge Italiaan rijdt momenteel in de Formule 2 en in Hongarije twijfelde hij openlijk over een kans in de Formule 1.

Antonelli stelde dat hij nog steeds veel moet leren en dat hij veel fouten maakt. Het waren zeer eerlijke uitspraken van Antonelli, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff lijkt zich niet al te veel zorgen te maken. De Oostenrijker wordt geciteerd door Motorsport.com: "Soms vergeten we hoe dom we zelf waren toen we zeventien waren. Met mijn gebrek aan volwassenheid zou ik ook niet altijd de juiste beslissingen nemen in zo'n competitief veld. Wat ik graag van hem zie, is dat hij fouten maakt, daarvan leert en doorgaat met het team bij de hand te nemen om de performance te verbeteren. Bandenmanagement, het lezen van de race en het lezen van de banden. Al dat soort dingen. En dat heeft hij gedaan."