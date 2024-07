FIA gaat nieuw aircosysteem testen in Zandvoort

Autosportfederatie FIA is nog altijd hard bezig met het verbeteren van de veiligheid voor de coureurs. Ze kijken bijvoorbeeld ook naar een betere koeling. In Zandvoort zullen ze dan ook gaan testen met een nieuw airco-systeem, dit moet de coureurs meer verkoeling gaan geven.

De Qatarese Grand Prix van vorig jaar staat bij veel coureurs nog vers in het geheugen. Door de tijd van het jaar was het bloedheet op het circuit van Losail. Dit zorgde voor de nodige gezondheidsproblemen bij meerdere coureurs. Een handjevol coureurs moest zich melden bij het medisch centrum en Logan Sargeant viel zelfs uit met uitdrogingsverschijnselen. De FIA beloofde direct actie te ondernemen.

Nu is men dus bezig met een speciaal soort airco-systeem. In Zandvoort zal dit systeem wordt uitgetest tijdens het Nederlandse Grand Prix-weekend, zo meldt Motorsport.com. In Zandvoort zal de FIA een nieuw systeem gaan testen op één auto, het is nog niet duidelijk welke coureur zal gaan fungeren als proefkonijn. Het medium meldt dat het gaat om een systeem dat in geen velden of wegen lijkt op het systeem dat wordt gebruikt in productiewagens. Het gaat in dit geval namelijk om kleine ventilatoren die aan de zijkant van het bodywork worden geplaatst, om op deze manier lucht in de cockpit te blazen. Dit moet de coureur meer verkoeling gaan geven.