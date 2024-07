Horner begreep niets van McLaren: "Dan ontstaat er altijd frictie"

Het team van McLaren was afgelopen weekend oppermachtig in Hongarije. Oscar Piastri kwam als winnaar over de streep voor zijn teamgenoot Lando Norris. Die rangorde kwam op een opvallende manier tot stand, en volgens Christian Horner maakte McLaren het zichzelf heel moeilijk.

Piastri begon namelijk heel erg goed aan de race. De Australiër greep de leiding bij de start, en gaf deze vervolgens niet meer uit handen. Na de tweede reeks pitstops verloor hij echter de koppositie aan zijn teamgenoot Norris, en dat was opvallend. De strategie van McLaren was enigszins vreemd, en Piastri kreeg te horen dat hij zich geen zorgen hoefde te maken over zijn teamgenoot. Norris leek de teamorders te negeren, maar gaf de koppositie uiteindelijk over aan Piastri in de absolute slotfase.

Red Bull-teambaas Christian Horner bekeek de situatie bij zijn concurrent met stijgende verbazing. Hij vond het een vreemde situatie, zo liet hij na afloop weten aan de internationale media: "Ze hadden het zichzelf niet zo moeilijk hoeven maken. Ze zaten in zo'n comfortabele situatie. Normaal gesproken haal je de leidende auto als eerste naar binnen, maar ze maakten de keuze om Lando twee rondjes eerder naar binnen te roepen. Daarmee gaven ze zichzelf veel extra werk om de situatie terug te draaien. Dat is hun keuze, maar het was nergens voor nodig. Het is altijd de persoonlijk ambitie van een coureur versus de ambities van het team. Dan ontstaat er altijd frictie."