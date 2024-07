Marko lijkt Perez laatste waarschuwing te geven

Het is geen geheim dat men bij Red Bull Racing niet zo blij is met de huidige vorm van Sergio Perez. Ook in de Hongaarse kwalificatie zakte hij weer hard door het ijs. Helmut Marko baalt en hij lijkt de tegenvallende Perez een laatste waarschuwing te geven.

Perez blijft vrijwel dit hele seizoen ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. Nu de concurrentie dichterbij is gekomen, is het belangrijk dat Perez kan helpen in de strijd met de andere teams. De Mexicaan doet dat echter niet, want hij is volledig uit vorm. Ook in de kwalificatie van gisteren werd dat weer pijnlijk duidelijk toen Perez crashte in het eerste gedeelte van de desbetreffende kwalificatie.

De teleurstelling was enorm, en ook teamadviseur Helmut Marko was niet blij. De ervaren Oostenrijker blijft echter bij zijn standpunt, zo stelt hij in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "We blijven bij onze aanpak. We wachten op de volgende race en dan gaan we samen zitten om ons voor te bereiden en te kijken wat we gaan doen." Marko wil ook niets zeggen over geruchten over Liam Lawson: "Nogmaals, we wachten de volgende race op Spa af en dan zullen we een beslissing nemen. Maar Lawson heeft niet alleen die test gedaan. Hij heeft ook veel in de simulator gereden, dus hij is zeker en kandidaat als we die nodig hebben."