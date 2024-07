Dag 2 in Hongarije: De problemen van Perez

Gisteren werden de derde vrije training en de kwalificatie verreden op de Hungaroring. Op de Hongaarse omloop gebeurde er heel erg veel. Er waren grootste winnaars, maar ook tragische verliezers. Eén man speelde een negatieve hoofdrol, het gaat dan natuurlijk over Sergio Perez.

Sergio Perez begon dit seizoen met één duidelijke opdracht, hij moest niet de ondergrens bereiken zoals in 2023. Vorig jaar kende hij een langdurige dip toen het Formule 1-circus voet aan Europese wal had gezet. Dit jaar moest hij Max Verstappen echt bijhouden, en moest hij Red Bull weer omtoveren in een straaljager met twee raketten. Hij begon goed aan het seizoen en hij leek zijn missie te behalen. Maar toen Europa eenmaal in beeld kwam, ging het snel bergafwaarts. Het ging zelfs zo snel dat men zich afvroeg wat er aan de hand was.

Stieren

Perez zakt harder door het ijs dan ooit te voren. Hij kreeg enkele weken geleden nog wel een nieuw contract, maar iedereen weet dat dit in de Formule 1 niets waard is als de resultaten tegenvallen. In de kwalificatie in Hongarije moest hij de boel heel houden, en dat deed hij niet. Al in Q1 ging het mis en veranderde hij zijn kostbare RB20 in een hoopje carbon. Zwaar teleurgesteld keerde hij terug in de paddock, terwijl de sfeer bij Red Bull al niet super gezellig is. Helmut Marko en Christian Horner deelden hard op hun twijfels. En met Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Liam Lawson staan er drie hongerige stieren klaar om in te stappen.

Minister

Perez maakte zich in 2021 onsterfelijk door Max Verstappen in Abu Dhabi te helpen bij zijn jacht op de wereldtitel. Verstappen omschreef hem als een 'legend' en hij kreeg de bijnaam 'Minister of Defence'. Maar een minister zal op een dag ook moeten aftreden, en dat is niet langer ondenkbaar. De vraag is of Red Bull hem laat aftreden, of dat ze hem afzetten. Marko kondigde gesprekken aan rondom het Belgische Grand Prix-weekend, en dat kan zomaar een slecht-nieuws-gesprek worden. Perez moet presteren zonder brokken te maken, anders kan hij op zoek naar een nieuwe baan. Het is niet ondenkbaar dat hij straks de Minister van Lege Dozen is.