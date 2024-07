Verstappen tevreden: "Dit was een goede dag."

Max Verstappen kende een goede vrijdag in Hongarije. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur noteerde twee keer de tweede tijd in de twee vrije trainingen. De Nederlander ziet een aantal verbeterpunten, maar hij sluit deze eerste dag van het raceweekend met een goed gevoel af.

Verstappen hoopte voorafgaand het weekend op goede resultaten. Zijn werkgever Red Bull Racing heeft in de afgelopen maanden hun ruime voorsprong uit handen gegeven, en dit weekend hopen ze veel tijd goed te maken met een aantal grote updates. In de eerste twee vrije trainingen op de Hungaroring zorgden deze nieuwe onderdelen nauwelijks voor problemen, en zag Verstappen er flink snel uit.

De Nederlander was dan ook positief gestemd toen hij na afloop van de tweede vrije training zijn vrijdag in Hongarije besprak. In zijn terugblik op Verstappen.com is hij glashelder: "We hadden een goede dag. We kunnen natuurlijk nog veel leren en optimaliseren. Maar het was een goede start van het weekend. We gaan nu naar de details kijken en het beter proberen te maken. De tweede vrije training werd natuurlijk onderbroken, dus we konden de long runs niet uitvoeren op de manier zoals we dat wilden. Dat was voor iedereen natuurlijk hetzelfde. We gaan ernaar kijken en dit was geen slechte start."