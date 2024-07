"Marko weet wat nodig is om Verstappen te behouden"

Nog altijd gaan er veel geruchten rond over de toekomst van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing. De Nederlander beschikt nog over een langlopend contract, maar Mercedes aast op zijn diensten. Helmut Marko weet wat Red Bull moet gaan doen om Verstappen te behouden.

De Oostenrijkse teamadviseur heeft zich dit jaar meerdere keren zorgelijk uitgesproken over de situatie binnen het team van Red Bull. De onrust van begin dit jaar is verdwenen, maar daarvoor zijn nu tegenvallende resultaten in de plaats gekomen. Bij Red Bull balen ze daar natuurlijk van, en de concurrentie probeert toe te slaan. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte bijvoorbeeld al meerdere keren met Verstappen.

De onrustige situatie bij Red Bull en de interesse van Mercedes kunnen Verstappen afleiden. Volgens Marko klopt hier echter niets van, zo stelt hij in gesprek met F1 Insider: "Hij staat met vertrouwen zijn mannetje midden in alle onrust. Als het nodig is trekt hij zich terug in zijn eigen motorhome, en leeft hij in zijn eigen wereldje. Hij realiseert zich echter ook dat het team samen moet blijven om succesvol te zijn, en dat straalt hij ook uit." Adrian Newey gaat Red Bull verlaten, en dat is de eerste tegenvaller. Marko weet echter wat het team moet doen: "Door de spirit vast te houden en die te koesteren. Dat is de enige manier om iemand zoals Max te behouden."