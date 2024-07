Aston Martin vervangt versnellingsbak van Lance Stroll

Het Formule 1-seizoen is in de fase aanbeland waarin er veel wordt gewisseld van onderdelen. Dit weekend in Hongarije valt dat echter mee, en wisselt er nog maar één coureur van belangrijke onderdelen, in dit geval delen van de versnellingsbak.

Aston Martin heeft namelijk besloten om een aantal delen van de versnellingsbak van Lance Stroll te vervangen. Aangezien hij amper van onderdelen heeft gewisseld, levert hem dit geen gridstraf op. De Hungaroring staat niet bekend als een walhalla voor inhalen, dus het is de verwachting dat er later dit seizoen echt gewisseld zal worden, en dat dit ook gridstraffen gaat opleveren. Zo verwacht men veel straffen in België.