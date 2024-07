Verstappen sprak met specialist over problemen met zicht

Max Verstappen onthulde afgelopen week een opvallende blessure uit het verleden. Hij onthulde dat hij na zijn crash met Lewis Hamilton op Silverstone in 2021 kampte met zichtproblemen. In Hongarije geeft hij daar iets meer duidelijkheid over en onthult hij een gesprek met een specialist.

Verstappen en Hamilton vochten in 2021 een historisch spannend duel om de wereldtitel uit. In Silverstone ging het dat jaar helemaal mis en tikte Hamilton zijn Nederlandse rivaal hard van de baan. Verstappens crash was enorm en pas afgelopen week onthulde hij in The Red Bulletin dat hij na deze crash op meerdere circuits last had van problemen met zijn zicht. Dit zorgde er zelfs voor dat hij dat jaar in Austin overwoog op te geven.

Inmiddels heeft hij hier geen last meer van, en in Hongarije legt hij het allemaal nog iets helderder uit. Bij Motorsport.com is hij duidelijk: "Ja, dat was alleen in 2021. Daarna is het weggegaan. Toen was er inderdaad daar sprake van. Het is niet iets wat ik mensen zou aanraden om te hebben tijdens het rijden. Maar wij zijn racers en we hebben met van alles en nog wat te maken. Soms hebben coureurs lichte blessures, die dingen gebeuren." Volgens Verstappen wisten alle belangrijke mensen binnen het team van zijn blessure: "En een specialist wist het ook. Het verdween gelukkig. Ik wil verder niet tot in detail treden, niemand hoeft hier meer over te weten "