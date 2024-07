Ocon kiest voor zeer bijzondere helm in Hongarije

Voor Esteban Ocon staat er dit weekend een speciale race op het programma. Op de Hungaroring wist de Fransman enkele jaren geleden zijn eerste en tot nu toe enige Grand Prix te winnen. Dit weekend rijdt Ocon dan ook rond met een speciale helm.

Ocon vertrekt na dit jaar bij het team van Alpine, maar dat betekent niet dat hij alle goede momenten met het team is vergeten. In 2021 wist Ocon tot verrassing van velen de Hongaarse Grand Prix op zijn naam te schrijven. De race op de Hungaroring is dan ook belangrijk voor hem, en hij komt dit weekend met een opvallend eerbetoon. Zijn helm is namelijk gebaseerd op de beker van zijn zege.