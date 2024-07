Verstappen hoopt dat 'cruciale' updates hun werk gaan doen in Hongarije

Dit weekend wordt een belangrijk weekend voor het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal introduceert een aantal belangrijke updates, en Max Verstappen verwacht er veel van. Hij stelt dat het om cruciale updates gaat en dat er veel vanaf zal hangen.

Red Bull is in de afgelopen maanden hun enorme voorsprong in de Formule 1 verloren. De teams van Ferrari, McLaren en Mercedes hebben het gat dicht gereden. Dat zorgt voor spannende races, maar ook voor zorgelijke gezichten bij Red Bull. Het team wil weer domineren, en Max Verstappen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat dit voor hem heel erg belangrijk is.

Verstappen stelt op de Hungaroring dat hij hoopt dat de updates voor een goede boost zullen zorgen. Of dat gaat gebeuren is nog afwachten, maar als hij door de internationale media wordt gevraagd of het om cruciale updates gaat, is hij helder: "Dat zou je kunnen zeggen. Ik denk van wel. Als dit ons niet wat meer rondetijden gaat opleveren, dan... Ik weet vanzelfsprekend niet wat de rest van het seizoen ons gaat brengen en wat de andere teams gaan doen, maar we richten ons gewoon op onszelf. We zetten hier behoorlijk wat nieuwe dingen op de auto, en ik hoop natuurlijk dat we daardoor wat tijd kunnen winnen."