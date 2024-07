Wolff: "Antonelli's potentieel is inmiddels duidelijk"

Andrea Kimi Antonelli liet een glimp van zijn talent zien tijdens de verregende sprintrace op Silverstone. Vanaf pole - dankzij een reservegrid - reed de potentiële vervanger van Lewis Hamilton een overtuigende wedstrijd met meerdere herstarts en zeer listige weersomstandigheden. Mercedes-baas Toto Wolff is helemaal in zijn nopjes met het resultaat ondanks dat de hoofdrace eindigde in tranen dankzij een ondoordachte actie van Kush Maini.

"Mijn vrouw Susie zegt altijd: 'als je tussen idioten wilt winnen, dan moet je tegen diezelfde idioten rijden'. De uitslag van zondag doet niets af aan de goede dingen die hij de rest van het weekend heeft laten zien", zei hij tegen de internationale media. "Het was fantastisch om hem zaterdag te zien racen. Soms was hij wel twee seconden sneller dan zijn concurrenten. Zijn talent, zijn vaardigheden, zijn potentieel, het is inmiddels allemaal duidelijk. De eerste overwinning in de Formule 2 moet voor hem zijn."

Antonelli heeft de Formule 3 overgeslagen na twee titels in de Formule 4 in 2022 en het behalen van twee FRECA-kampioenschappen in Europa en het Midden-Oosten afgelopen jaar. Tijdens het Formule 2-seizoen loopt het niet vlekkeloos, mede doordat PREMA niet altijd de wagen in het juiste raamwerk krijgt en de Italiaan in een rap tempo moet bijleren met hier en daar wat foutjes. Toch lijkt de snelheid aanwezig, kijkend naar zijn kwalificaties, enkele top-vijf-finishes en de onderlinge strijd met Oliver Bearman, die onlangs een F1-contract tekende bij Haas vanaf 2025. Volgend weekend is de volgende ontmoeting in de opstapklasse. Dan reist het circus af naar Hongarije.