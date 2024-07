'Alleen Aston Martin en McLaren nog opties voor Newey'

Het is nog steeds niet duidelijk waar top ontwerper Adrian Newey in de toekomst aan de slag gaat. De Brit vertrekt begin 2025 bij Red Bull Racing, en daarna liggen alle opties open. Het lijkt er op dat er nog slechts twee opties over zijn: Aston Martin en McLaren.

Newey werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met veel teams. Sinds zijn vertrek in het voorjaar officieel werd aangekondigd, dook er elke week wel een gerucht op. Italiaanse media stelde dat hij dicht bij een deal met Ferrari was, Williams-teambaas James Vowles sprak openlijk over gesprekken met Newey en ook Aston Martin zou hem een aanbod hebben gedaan. Aston Martin leek in de afgelopen weken steeds serieuzer te worden, en er werd gesproken over een geheime rondleiding voor Newey op de fabriek van het team.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zijn er momenteel nog slechts twee partijen in de race voor de handtekening van Newey. Volgens het medium mag Newey vanwege contractuele verplichtingen bij Red Bull pas in september zijn nieuwe werkgever bekend maken, en lijkt het erop dat het gaat om een Brits team. Hij zou graag in Engeland willen blijven wonen waardoor Ferrari dus geen optie meer is. De Italiaanse site meldt dat alleen Aston Martin én McLaren nog in de race zouden zijn. Het aanstaande vertrek van Martin Whitmarsh bij Aston Martin zou daarbij helpen, want Newey zou het niet goed met hem kunnen vinden. Over McLaren werd in de voorbije maanden amper gesproken, maar volgens het medium is er weldegelijk interesse. Het lijkt er in ieder geval op dat er gesprekken zijn geweest met CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella.