Begrip voor Williams-twijfel Sainz: "Die auto is verschrikkelijk"

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Carlos Sainz ligt. De Spaanse coureur beschikt over een aflopend contract bij Ferrari en hij weet dat hij moet vertrekken. Hij leek voor Williams te kiezen, maar daar bestaat nu twijfel over. Christian Danner vindt dat zeer logisch.

Sainz moet na dit jaar plaatsmaken voor Lewis Hamilton bij Ferrari. Dat betekent dat de Spanjaard op zoek moet gaan naar een nieuw avontuur in de koningsklasse van de autosport. Hij wordt in verband gebracht met meerdere teams en momenteel gaat het vooral om Williams, Audi en Alpine. Het leek er sterk op dat hij een contract ging tekenen. Bij Williams, maar dat is vooralsnog nog niet gebeurd. Dit zorgt weer voor geruchten en twijfels.

Oud-coureur en commentator Christian Danner begrijpt wel dat Sainz niet direct een krabbel heeft gezet onder een contract bij Williams. In gesprek met Motorsport Magazin is Danner duidelijk: "Waarom wordt Williams zo boos? Hij heeft ze nog niet zijn jawoord gegeven. Natuurlijk heeft hij geen ja gezegd, want hun auto is verschrikkelijk! Zolang hij andere opties heeft, houdt hij die open."