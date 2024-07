"Verstappen heeft niet veel zin in Goodwood-debuut"

Dit weekend staat het iconische Goodwood Festival of Speed op het programma. Het evenement is geliefd onder liefhebbers van auto's, motoren en autosport. Red Bull Racing wordt er dit jaar in het zonnetje gezet, en ook Max Verstappen is aanwezig. Hij geeft echter eerlijk toe dat hij liever iets anders had gedaan.

Red Bull zal dit weekend met veel wagens de iconische hillclimb op Goodwood betreden. Ze nemen ook veel grote namen mee. Onder meer David Coulthard, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, teambaas Christian Horner en dus ook Max Verstappen komen in actie. Voor de aanwezige fans voelt het aan als een enorm cadeau, want zovaak komen de grote mannen van Red Bull niet in actie tijdens demoruns. Voor Goodwood maakt men dus een uitzondering.

Voor Verstappen wordt het zijn vuurdoop op Goodwood. De Nederlander is een liefhebber van de sport, maar aan Viaplay laat hij weten niet per se veel zin te hebben in het Festival of Speed: "Het is altijd mooi om te zien, met veel mooie auto's. Ik had zelf natuurlijk liever een weekend vrij gehad, maar ik kon er niet onderuit komen! Dus dan gaan we er maar het beste van maken! We hebben net een triple header gehad, dus dan wil je het liefste thuis zijn. Omdat het team twintig jaar bestaat moet je daar zijn, want anders was ik er zeker niet geweest!"