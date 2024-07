Jeremy Clarkson: "Newey is niet op zoek naar een huis in Maranello"

Adrian Newey lijkt toch niet op weg naar Ferrari te gaan, aldus de bekende voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson. Newey was afgelopen weekend weer te zien in Red Bull-teamkleding op Silverstone, ondanks de vermindering van zijn technische betrokkenheid voorafgaand aan zijn uiteindelijke vertrek.

De 65-jarige topontwerper wordt sterk in verband gebracht met mogelijke verhuizingen naar het in Maranello gevestigde Ferrari of Aston Martin, evenals naar verschillende andere F1-teams. Volgens het Italiaanse Autosprint 'hoeven we alleen maar te wachten tot september, wanneer zijn contract met Red Bull afloopt'.

Maar Clarkson, die met Newey naar de Repton Public School in Derbyshire ging en naar verluidt nog steeds bevriend is met de F1-legende, liet tijdens de Britse Grand Prix een sterke hint over de toekomst vallen.

"Wil je een exclusief nieuwtje? Ik weet dat Adrian Newey op huizenjacht is in Oxfordshire, en niet in Maranello", zo vertelde Clarkson aan Viaplay-verslaggever Chiel van Koldenhoven.